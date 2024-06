„Mit großer Vorfreude“ gibt die Privatbrauerei Hirt den bevorstehenden Führungswechsel im Hirter Braukeller bekannt. Johnny Cuznar und Cornelia Feuerstein kündigen ihren Rückzug als Geschäftsführer für Jänner 2025 an. Die Nachfolge steht bereits in den Startlöchern: Anna Maria Dornhofer und Philipp Kampl übernehmen das Restaurant. Sie sind bereits feste Größen im Braukeller-Team. „Nach über 20 Jahren ist es für Johnny und mich an der Zeit, neue Wege zu beschreiten. Wir haben bereits konkrete Pläne, weshalb wir uns für die Übergabe entschieden haben“, erklärt Cornelia Feuerstein.

Neues Führungsduo bringt große Erfahrung mit

Dornhofer, die bereits als stellvertretende Geschäftsführerin tätig ist, und Kampl als Leiter der Küche seien integrale Bestandteile des Führungsteams und werden „aufgrund ihrer Innovationskraft und ihres Engagements“ ins Team geholt. Kampl startete seine Lehre als erster Lehrling bei Feuerstein und Cuznar im Seppenbauer in St. Salvator. Im Anschluss verfeinerte er sein Können unter Richard Rauch im Steirerwirt. Nach einigen Jahren als Sous-Chef in Haubenrestaurants in Ischgl kehrte er gemeinsam mit seiner Partnerin Anna Maria Dornhofer im Juni 2023 zurück, um ihre gemeinsame Vision im Braukeller zu verwirklichen.

„Wir sind überzeugt, dass Anna und Philipp mit Ihrem Engagement und Ihrer Erfahrung die erfolgreiche Tradition des Hirter Braukellers fortsetzen werden“, betont der Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei, Niki Riegler. Mit dem festgelegten Zeitpunkt der Übergabe bis Jänner 2025 sei genügend Raum, diese sorgfältig zu planen und zu perfektionieren.