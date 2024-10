Erfahrungen in diesem Beruf hat Tulin Kahlil bereits zur Genüge gesammelt, schon in ihrer Heimat Syrien war sie als Schneiderin tätig. Seit 2015 ist sie nun in Kärnten, nach Umwegen und Ausflügen in die Kosmetikbranche und zu einer Supermarktkette, möchte sie ihrem Handwerk und ihrer Passion wieder nachgehen. Sie erfüllt sich den Traum der Selbstständigkeit und wird Anfang November „Tulins Änderungsschneiderei“ eröffnen. „Ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann ich aufsperren werde“, erzählt sie. „Zu 80 Prozent“ werde es aber Samstag, der 2. November. „Andernfalls wird es der 9. November“, sagt Kahlil.