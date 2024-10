„Was man gern macht, macht man gut“, postulierte der US-Journalist Prentice Mulford im 19. Jahrhundert, ein Aphorismus, der den 30-jährigen Ahmad Ibesh gut umschreibt. Er verschrieb sich, zuerst nicht ganz freiwillig, bereits in jungen Jahren der Schneiderei und die Biografie gipfelt in der eben erfolgten Eröffnung seines eigenen Geschäftslokals „Herzgenäht“ in der St. Veiter Straße 22.