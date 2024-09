Diese Meldung schlug einigen auf den Magen: Im Februar musste die Kulinarium Gastronomie & Event Pirker GmbH, die unter anderem auch das Restaurant im Wifi Klagenfurt am Europaplatz 1 betrieb, Konkurs anmelden. Die Verbindlichkeiten betrugen rund 210.000 Euro, diesen standen Aktiva in der Höhe von 39.000 Euro gegenüber. Von der Insolvenz waren zwölf Gläubiger und sieben Dienstnehmer betroffen. Zunächst war man noch an der Fortführung des Betriebes und den Abschluss eines Sanierungsplans interessiert, doch Letzterer scheiterte aus finanziellen Gründen und das Lokal musste schließen.