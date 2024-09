Hadmar Kovac ist in der Klagenfurter Nachtszene kein Unbekannter. Angefangen hat der heute 47-Jährige im Jahr 2007 in einer Bar als DJ an den Turntables. Irgendwann einmal wechselte der gebürtige Klagenfurter die Fronten und machte sich mit einem Gastronomiebetrieb selbstständig. Zuletzt führte er, gemeinsam mit Ehefrau Tanja, die „Funky-Bar“ in der Klagenfurter Theatergasse 7. Eine Zeit lang trug besagte Bar sogar den Beinamen „als wohl günstigste Bar in Klagenfurt“.

Dieses Geschäft gehört jetzt allerdings der Vergangenheit an. „Das Fortgeh-Verhalten der Leute hat sich verändert. Deshalb muss man sich in der Gastronomie immer wieder neu erfinden“, weiß Kovac aus Erfahrung und hat ein vollkommen neues, für Kärnten einzigartiges Konzept auf die Beine gestellt: Aus der ehemaligen „Funky-Bar“ wird die „Tiki-Bar“.

Neben hawaiianischem Flair, Dschungel-Feeling mit zahlreichen Pflanzen erwarten die Gäste – rund 70 Personen finden in dem Lokal Platz – jede Menge exotische Aromen. „Wir haben rund 30 Cocktails und diverse Shots im Angebot“, sagt Hadmar Kovac, der bei seiner jüngsten Geschäftsidee von Ehefrau Tanja und zwei weiteren Angestellten unterstützt wird. Abwechselnd werden verschiedene DJs dem Publikum einheizen und für gute Stimmung und ein wenig Urlaubs-Feeling sorgen. Am Eröffnungstag, den Freitag, 6. September (ab 19 Uhr), wird beispielsweise DJ Daddy Cool auflegen.