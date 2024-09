Für das Kropfitschbad in Krumpendorf bricht eine neue Ära an. Zum einen verabschieden sich die bisherigen Pächter, Klara und Harald Wieser, nach 22 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Zum anderen wurde für das gesamte Areal, nach der Klärung der Eigentümerfrage, ein zukunftsweisendes Projekt entwickelt. Das Vorhaben verspricht, höchsten ökologischen Standards gerecht zu werden. Das Bad soll auch künftig öffentlich zugänglich bleiben, zur sicheren und barrierefreien Überquerung der Bahn- und Straßenführung ist eine öffentliche Fußgängerbrücke in Planung. Das Restaurant „Die Seeliebe“, geplant vom Gastroprofi Eduard Altendorfer, wird vollständig renoviert und soll als Ganzjahresbetrieb öffnen.