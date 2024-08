Tiefe Trauer herrscht in der Wörtherseegemeinde Krumpendorf: Edeltrud Hammerschlag, die Seniorchefin des mittlerweile geschlossenen Restaurants „Krumpendorferhof“ ist nach kurzer, schwerer Krankheit im 94. Lebensjahr verstorben. Die gebürtige Tirolerin, die jeder als „Trude vom Krumpendorferhof“ kannte, war maßgeblich am Erfolg des Gastronomiebetriebes an der Hauptstraße beteiligt, den ihre Eltern Donat und Maria Gruber im Jahr 1957 erwarben. Unter anderem war sie an der Modernisierung der in die Zeit gekommenen Ausstattung des Hauses mit Tradition beteiligt.