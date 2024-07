Der Klagenfurter Profi-Barkeeper Mario Hofferer ist doppelter Cocktail World Champion, World Barkeeper of the Year 2017/ 2018 und sechsfacher österreichischer Staatsmeister - kurzum, er ist ein Meister seines Faches. Jetzt wurde ihm die Ehre zuteil, seine begehrten Cocktails bei der Fußball-Europameisterschaft (EM) in Deutschland zu mixen, zu rühren und zu schütteln. Mit seiner MH Cocktail Entertainment Crew, mit Sitz in Krumpendorf, bewirtet er die VIP-Gäste. Nach dem spannenden Halbfinale Spanien gegen Frankreich am Dienstag, 9. Juli, hat er einen „Boxenstopp“ in Dortmund eingelegt, wo das zweite Halbfinale England gegen die Niederlande heute Mittwoch, 10. Juli, über die Bühne geht.

Die Kleine Zeitung hat ihn dort vor Anpfiff erreicht. „Es ist stressig, wir haben gestern bis 3 Uhr morgen gearbeitet und haben heute eine siebenstündige Anreise hinter uns“, sagt Hofferer, der mit rund zehn Mitarbeitern unterwegs ist. „Wir machen nur die wichtigen Spiele, wie die Eröffnung, die Halbfinale und das Finale.“ Letzteres geht am Sonntag, 14. Juli, in Berlin über die Bühne.

Hofferer kennt das Geschäft, er war bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar engagiert. Regierungschefs und Fußballstars haben dort ebenso seine Kreationen genossen, wie sie es jetzt in Deutschland tun. „Wir wechseln unser Programm von Spiel zu Spiel und kreieren sommerliche Cocktails. Etwa einen Espresso Martini mit Schokoladencookies und Madagaskar-Vanille“, sagt der Gastronom.

Wie man es schafft, bei derartig elitären Events präsent zu sein? „Ich habe arbeite seit 20 Jahren mit DO & CO zusammen, die bei der EM für das Catering verantwortlich sind.“ Und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen setzt man bekanntlich gerne fort.