Zum zehnten Mal ist Graz heute und morgen vor allem eines: das kulinarische Epizentrum Europas. Der Grund: Die Rolling Pin.Convention trommelt die besten Köche, Gastronomen, Sommeliers und Barkeeper der Welt zusammen. Diese lassen sich dieses internationale Klassentreffen der Spitzengastronomie längst nicht mehr entgehen – immerhin hat sich in den vergangenen zehn Jahren herumgesprochen, dass sich auf den vier Bühnen dieses Großevents alles, was in der Branche Rang und Namen hat, die Klinke in die Hand gibt.