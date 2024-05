Ab Montag ist Graz das Mekka der Gastrobranche, steigt in der Messe doch eine der „Prêt-à-porter-Modeschauen der Gastronomie“, wie Spitzen- und TV-Koch Tim Raue es nennt. Für die Rolling Pin Convention reisen Stars wie Massimo Bottura (Osteria Francescana in Modena), Nicolas Decloedt (Humus x Hortense in Brüssel, das beste vegane Restaurant der Welt) und Mario Hofferer (zweifacher Cocktail World Champion) an.

Die 4000 Quadratmeter große Fachmesse samt mehreren Ehrungen und Bewerbe (u. a. 100 Best Chefs, European Bartender Cup, Rookies of the Year und das Finale der Jungen Wilden) ist Fachteilnehmern nach Akkreditierung vorbehalten, nicht aber die Aftershow-Party der Jeunes Restaurateurs am Montag in der Seifenfabrik. Restkarten für den „JRE-Gaumenzirkus“ mit gleich mehreren Spitzenköchen aus Österreich und Deutschland (Philipp Dyzek, Andreas Krainer, Stefan Eder, Thomas Gruber, Josef Steffner, Andreas Herbst, Maximilan Leodolter, Patissière Eveline Wild und der deutsche 2-Sternekoch Tobias Bätz) gibt es noch unter www.rollingpinconvention.at. bzw. direkt auf eventbrite.

Schon am Montag sind viele der Speaker bei einer Welcome Party in der Bar Amouro in der Schmiedgasse live zu erleben, auch dieses Event ist abseits der Convention für alle zugänglich.