Rooftop-Wetter bei der Pressekonferenz auf dem Rooftop am Grazer Entenplatz: Bei Sonnenschein und ersten kulinarischen Kostproben wurde am Dienstag das heurige „Food Festival“ vorgestellt. Dieses wird von 30. Juni bis 7. Juli rund um die Landeshauptstad über die Bühne gehen – „in einer Woche bieten wir mehr als 30 Veranstaltungen“, betont Karin Marg, die mit ihrer Firma „Comitas Events“ das Festival organisiert. Aufgrund der großen Nachfrage im Vorjahr hat sie heuer bei den Eintrittskarten noch eins draufgelegt, „es gibt mehr als 2000 Tickets zu kaufen, so viele wie noch nie“.

Das Programm, welches heuer frei nach dem Motto „Über den Tellerrand hinaus“ auch im Grazer Umland stattfindet, spannt den Bogen von der Hummerparty über den gschmackigen Zeugnistag für junge Feinspitze bis zur Genusstafel im Weingarten. Und von Eintrittspreisen um zehn 10 Euro bis zu 189 Euro. Gewürzt wird das heurige Festival mit internationalen Starköchen, etwa aus Berlin und Kreta.

Veranstalterin Karin Marg (Dritte von links) mit Partnern und Weggefährtinnen am Dienstag © Saria

Neu ist außerdem der karitative Hintergrund und Kooperation mit der Kunst: So geht ein Euro pro Eintrittskarte an die Lerncafés der Caritas, zudem lud die Hilfsorganisation gemeinsam mit „Chocolatier“ Josef Zotter den Grazer Künstler Tom Lohner ein, den Einband einer speziellen Zotter-Schoko zu gestalten – diese wird auch über Spar-Supermärkte vertrieben, 50 Cent pro Tafel gehen ebenfalls an die Caritas.