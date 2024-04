In Sachen Vorbereitung und Tüftelei und Hirnschmalz konnte es das Projekt fast mit einer Raumfahrtmission der NASA aufnehmen. Allein, die Geschmacksnerven haben in Graz mit Sicherheit mehr getanzt – ging es doch darum, die „Rote Rakete“ startklar zu machen. Was vor Kurzem geglückt ist: Das gleichnamige neue Lifestyle-Getränk ist abgehoben. Startrampe: die Kaffeerösterei „Paul & Bohne“, die Tochterfirma der Traditionsbäckerei „Sorger“. Motor: ein Cascara-Teegetränk, das vorwiegend aus der Kaffeekirsche, der rosa Pfefferbeere und Hibiskusblüten besteht ­– also koffeinhaltig und somit „impulsgebend“ ist, wie man betont. Techniker und Tüftler im Hintergrund: Paul Sorger-Domenigg und Christoph Klescher, treibende Kräfte in der Rösterei, sowie Pauls Cousin Albin.