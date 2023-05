Bei der Rolling Pin-Convention diese Woche in Graz regnete es Preise und Rankings, vom Lebenswerk-Preis für Wolfgang Puck (Spago, L. A.) über den „Innovation Chef of the Year“ Albert Adrià (Enigma, Barcelona) bis zum österreichischen Koch des Jahres Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien). Auch Grazerinnen und Grazer jubelten – allen voran

Jaimy Reisinger vom Restaurant Artis, die als Pâtissiere des Jahres ausgezeichnet wurde.

Was Reisinger kreiert, ist fast zu schade für "nur" eine Nachspeise - und so gibt es auch heuer wieder im Restaurant in der Schmiedgasse ihre 3- bis 5-gängigen Dessertmenüs, die sie jeden Mittwoch und Donnerstag (bis einschließlich 20. Juli) auftischt. Als Startschuss kreiert sie außerdem am 29. Juni gemeinsam mit Benjamin Schröder, - selbst 2020 Patissier des Jahres bei "Rolling Pin", ein einzigartiges Dessertmenü, das ganz ohne raffinierten weißen Zucker auskommen soll.

Für das Restaurant Artis läuft es momentan offenbar: Artis-Küchenchef Philipp Dyczek (Platz 29) - mit dem Lokal auch gerade in die JRE-Vereinigung aufgenommen - schaffte es neben Herbert Schmidhofer (Platz 63) in die Liste der 100 Best Chefs Austria, die von den Köchen selbst gewählt werden. Neu ist die (Ranking-freie) Liste der „Top Chefs Austria“, in der sich aus Graz auch noch Didi Dorner findet. Und auf Platz 49 der "50 Best Sommeliers" landete Fabio Gölles von der neuen Wein- und Champagnerbar Glou Glou in der Sporgasse.