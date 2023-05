Sanfte Staffelübergabe beim Food Festival Graz: Sechs Jahre, nachdem "Rolling Pin"-Chef Jürgen Pichler es 2017 mit dem Ziel, das spannendste Kulinarik-Event Österreichs zu schaffen, gegründet hat, übergibt er es an seine ehemalige Eventchefin Karin Marg. Sie hat sich mittlerweile mit der Comitas Management GmbH selbstständig gemacht und leitet die Eventlocation Palais St. Georg in Andritz. "Durch sie ist unser Baby in besten Händen", ist sich Pichler sicher.

Seine Nachfolgerin stellte auch gleich das Programm für die diesjährige siebte Ausgabe des Festivals vor, das heuer von 3. bis 10. Juli stattfindet. "Wir haben in einer Woche knapp 20 Veranstaltungen – ein enormer Organisationsaufwand, der aber auch wahnsinnig viel Spaß macht." Besonders hervorstreichen will man den 100. (!) Geburtstag des Laufke, zu dem es ein extrem rares Gastspiel des "Hangar 7" aus Salzburg mit Küchenchef Tommy Eder in Graz gibt – "etwas ganz Besonderes, Hangar 7 macht nie etwas außer Haus", unterstreicht Pichler.

Veranstalterin Karin Marg im Video:

Ab 29 Euro geht es los

Sein Rolling Pin bleibt freilich Partner des Festivals – und ist auch die Location für eine "One Night in Bangkok", zu der Margs Mann Daniel, jetzt ja bei der Familie Grossauer-Widakovich tätig, einlädt. Der Spitzenkoch bildete sich ja über den Winter bei Gaggan Annand in Bangkok weiter. Sandra Kollegger, bekannt von unserer Serie mit 1-Euro-Gerichten, ist Gastgeberin eines "Sommernachtstraums" im Palais St. Georg. "Überhaupt ist das Programm auch preislich breit gefächert, ab 29 Euro ist man schon dabei", verspricht Karin Marg. Am anderen Ende des Preisspektrums steht ein Abend im neuen Gourmetlokal "Zur Goldenen Birn" im Parkhotel (170 Euro): Unter dem Motto "Des Kaisers größte Sünde" kreiert Küchenchef Alexander Posch mit dem preisgekrönten deutschen Ausnahme-Patissier Kay Baumgardt ein mehrgängiges Dessertmenü.

Erstmals außerhalb von Graz

Die vielen Gastrobetriebe der Schmiedgasse – El Gaucho, Welscher Stubn, Bar Amouro, Restaurant Artis – tun sich für ein Schmiedgassen-Fest zusammen. Und sehr zur Freude der Verantwortlichen des Tourismusverbands Region Graz sind auch erstmals zwei Lokale außerhalb von Graz dabei: Das Hotel Liebmann in Laßnitzhöhe veranstaltet ein "GINspiration Tasting Dinner" samt Workshop, im Wörgötter in Ligist kocht Juniorchef Florian Wörgötter mit seinem Vater ein "Wild Wild West Dinner". Die Events sind seit heute unter foodfestivalgraz.at buchbar.

Rolling Pin Convention noch im Mai in Graz

Dem Team von Rolling Pin wird es indes bestimmt nicht langweilig – veranstaltet man doch neben der Produktion der Magazine demnächst auch die Rolling Pin Convention (vormals Chef Days) in Graz. Auf der Fachmesse werden von 22. bis 23. Mai Hunderte Köche aus dem In- und Ausland erwartet. Als Speaker dabei sind etwa Wolfgang Puck, Lucki Maurer und Albert Adrià, der spanische Kochkünstler vom Restaurant Enigma in Barcelona und Bruder des Mitbegründer der Molekularküche Ferran Adrià. Außerdem werden Preise verliehen – die Rolling-Pin-Awards mit Ehrung der 100 Best Chefs, die Rookies of the Year und das Finale der Jungen Wilden 2023 samt Siegerehrung.