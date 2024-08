Das Traditionsgasthaus Vrabec am Klagenfurter Lendkanal blickt auf eine lange Geschichte zurück. 30 Jahre lang verwöhnte Agnes Huss ihre Gäste kulinarisch und mit diversen Veranstaltungen auf kultureller Ebene, ehe sie sich 2017 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Dann wurde es still um die Kultkneipe in der Tarviser Straße. Jetzt allerdings schlägt Strahinja Basic ein neues Kapitel auf. Bereits seit Mitte August empfängt der gebürtige Bosnier wieder Gäste.