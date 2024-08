Die Gerüchte gab es schon länger, Anfang des Jahres wurde es offiziell: Drogeriegigant Müller aus dem deutschen Ulm wird in Feldkirchen eine Filiale eröffnen. Die Kette betreibt in Österreich knapp 100 Geschäftsstellen, ist in sieben Ländern aktiv. Was damals noch nicht bekannt war, war das Eröffnungsdatum. „Bezüglich Ihres Anliegens können wir Ihnen mitteilen, dass wir die Filiale in Feldkirchen voraussichtlich Anfang Oktober eröffnen werden“, hieß es damals vonseiten der Pressestelle.