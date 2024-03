Vor nicht ganz einem Jahr stieg Moritz Breschan in die Buchhandlung seines Vaters Heinz Breschan ein. Der Grund war ein tragischer, Heinz Breschan erkrankte damals schwer. Er verstarb im vergangenen Dezember. Seitdem führt Moritz Breschan das Geschäft in der Feldkirchner Kirchgasse und auch die Filiale in Spittal in eigener Verantwortung. Damit hält er ein Familienunternehmen weiter aufrecht, das es seit bald 108 Jahren gibt. „Ich bin die vierte Generation“, sagt Breschan stolz.