Bei Ihrem Antrittsinterview haben Sie betont, dass man Feldkirchen nur als Gemeinschaft voranbringen kann. Haben Sie schon alle Betriebe mit im Boot?

FRANK LAMPL: Ich bin nun noch nicht so lange in dieser Funktion, aber mein Eindruck nach den ersten Gesprächen ist, dass sich die Unternehmer in Feldkirchen durchaus als Gemeinschaft sehen. Im Moment sind viele Ideen in Ausarbeitung und dazu werden noch viele Gespräche folgen.