Das "Café Heidi" war viele Jahrzehnte nicht aus der Dorfgemeinschaft Himmelberg wegzudenken. Bereits mit 14 Jahren verschlug es Betreiberin Heidi Gfrerer für zehn Jahre nach Tirol und Vorarlberg, dort sammelte sie Erfahrung in der Gastronomie. Mit erst 24 Jahren machte Gfrerer sich selbstständig und eröffnete das "Café Heidi" in Himmelberg. Am 1. September 1993 eröffnete die heute 54-Jährige das Café, mit 31. August sperrt es zu. "30 Jahre sind genug", stellt die begeisterte Wanderin fest.

Jahrelang stand die gelernte Köchin bis zu 15 Stunden, und das sechs Tage pro Woche, in ihrem Café - ihrem Lebenswerk. "Bis zur Corona-Pandemie hatte ich immer sehr gutes Personal. Ich habe die Stellen dann einfach nicht mehr nachbesetzen können", erzählt die Geschäftsfrau. Ihr Café war ein fixer Bestandteil der Gemeinschaft und man beteiligte sich an jeglichen Festen und Feierlichkeiten im Dorf.

Im Dorf ist es bereits ein offenes Geheimnis, dass die Lokalität nicht lange leer stehen wird. Die nächste Himmelbergerin, Kathrin Rainer, übernimmt das Lokal und öffnet mit Mitte September das neue "Dås Café am Platzl". Mit ihrer Nachfolge ist Heidi Gfrerer sehr zufrieden, "Ich kenne Kathrin gut und wünsche ihr alles Gute und nur das Beste".

Auf die Frage, ob die Vollblut-Gastronomin Gfrerer es heute genau noch einmal so machen würde erwidert sie: "Man soll das Gastgewerbe nicht tot reden, es ist ein schöner Beruf."

Heidi Gfrerer mit Nachfolgerin Kathrin Rainer © Manfred Schusser

Abschließend möchte sich die leidenschaftliche Gastwirtin bei allen Gästen, ihren Mitarbeiterinnen, allen Weggefährten und ihrer Familie für die schöne Zeit bedanken.