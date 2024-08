In den Räumlichkeiten der ehemaligen „Cantina Toscana“ findet man seit 1. August das Restaurant „Il Muliono Italy“, das von Enikö Strava betrieben wird. Strava ist mit ihrem Restaurant von Ferlach in die Herzogstadt gezogen. „Wir wollten uns etwas vergrößern. Außerdem finde ich St. Veit wunderschön“, erklärt Strava.

Angeboten werden natürlich italienische Gerichte. Es gibt eine breitgefächerte Version von Pizzen. Die Preise liegen zwischen 8,90 Euro für die Pizza Margherita oder 14,90 Euro für eine Pizza Tartufo (Tomatensauce, Büffel Mozzarella und Trüffel). Bei den Nudeln finden sich auf der Karte natürlich Spaghetti Bolognese (10,90 Euro), über Linguine Scoglio – mit Meeresfrüchten– (15,90 Euro) oder Tortellini Panna e Prosciutto (12,90 Euro). Genießen kann man die italienische Küche auch im Sitzgarten. „Die Möbel haben wir erneuert. Auch die Statuen, die man hier findet, haben wir angekauft“, erklärt Strava.

Die Risotto gibt es in drei Variationen. Entweder mit Steinpilzen (13,90 Euro), mit Zucchini und Garnelen (13,90 Euro) oder mit Meeresfrüchten (14,90 Euro). Ebenso gibt es eine breite Auswahl an Salaten, wie zum Beispiel einen grünen Salat mit Rucola und Tomaten (5 Euro), ebenso gibt es den Salat verfeinert mit Feta, Zwiebeln und Oliven – Insalata Greca (9,50 Euro).

Traditionell italienisch findet man auch den Klassiker Bruschetta auf der Speisekarte (ab 6,70 Euro). Bei Vegetarierr will man mit einer Lasagne Funghi (12,90 Euro), Tagliatelle Verdure (10,90 Euro) oder einem Gemüseauflauf (12,90 Euro) punkten. Und auch an die kleinen Gäste wurde gedacht, angeboten werden vier Kindermenüs wie etwas eine Pizza Topolino (6,90 Euro) oder Penne Bolognese (7,90 Euo).

Abgerundet wird die Speisekarte mit den vielen Fisch- und Meeresfrüchtegerichte wie zum Beispiel Calamari Fritti (16,90 Euro) oder gerillten Oktopus mit Kartoffeln oder Gemüse (20 Euro). Mag jemand gar nicht italienisch essen, auf der Speisekarte finden sich auch Burger mit Pommes (ab 11,90 Euro).

Geöffnet hat das Restaurant „Il Mulino“ immer dienstags bis sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr. Das Team besteht derzeit aus vier Personen. „Wir suchen aber noch Verstärkung“ verrät Strava.