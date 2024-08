Es war ein knappes Rennen, aber am Ende reichte es für den Sieg. Das Schloss Töscheldorf wurde von den Leserinnen und Lesern der Kleinen Zeitung bei der Spitzenplatzwahl zum beliebtesten Wirtshaus im Bezirk St. Veit gewählt und konnte sich gegen 20 Mitbewerber durchsetzen. „Wir freuen uns riesig, aber hätten damit nicht gerechnet“, erklärt Natascha Thaler.

Was den Betrieb auszeichnet? „Die abwechslungsreichen Speisen. Wir kochen saisonal und regional und verwenden nur Bio-Zutaten. Bei uns wird alles verbraucht, wir verwenden das ‚Nose to tail‘-Prinzip und verwerten alles“, erklärt Seniorchefin Elisabeth Thaler. So kann es schon mal vorkommen, dass Kartoffelschalen zu Pommes gemacht werden. Ebenso versucht man im Schloss auch internationale Speisen mit Kärntner Zutaten zu verbinden – zum Beispiel asiatische Gerichte mit Kärntner Fischen.

Elf Personen arbeiten im Team und kümmern sich darum, dass jeder Gast das Schloss zufrieden verlässt. „Das Besondere ist, wir sind eigentlich wie eine große Familie. Das halbe Team ist miteinander verwandt“, lacht Natascha Thaler. „Vielen Gästen gefällt auch unser Ambiente. Wir vereinen das alte Gemäuer mit modernen Elementen.“ Bis zu 200 Gäste finden im Schloss Platz. „Auf unserer Terrasse haben rund 80 Personen Platz.“

Der Sieg bei der Platzwahl wird als eine Bestätigung der Arbeit angesehen. „Wir sind für diese Auszeichnung wirklich sehr dankbar und stolz darauf. Großer Dank gilt unseren Gästen und unserem Team.“ Das Schloss Töscheldorf wurde am 4. November 2023 eröffnet, doch die Familie Thaler ist keine Unbekannte in der Gastro-Szene. „Mit unserer Cateringfirma ‚Tischlein deck dich‘ sind wir schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft.“ Bis 4. August hat man derzeit eine kleine Sommerpause. „Aber dann geht es mit den gewohnten Öffnungszeiten weiter bis Weihnachten.“