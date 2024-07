Das Voting der Spitzenplatzwahl 2024 der Kleinen Zeitung läuft bereits seit zwei Wochen, gesucht werden die beliebtesten Wirtinnen und Wirte des Bezirks. Bis 24. Juli können die Leserinnen und Leser für ihren Favoriten abstimmen: Das geht einerseits im Rahmen des Online-Votings, andererseits liegen in den Gasthäusern auch Unterschriftenlisten auf.

20 Restaurantbetreiber aus dem Bezirk stehen zur Wahl. Der Kampf um den Titel als beliebtestes Gasthaus ist sehr eng. An der Spitze liefern sich derzeit der Landgasthof „Schumi“ aus Reipersdorf und die „Zechnerin“ aus Liebenfels ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Christian Schumi hat die Nase knapp vorne, was sich aber mit jeder Stimme ändern kann. Auch die Familie Dörflinger vom „Hasbauer“ in Klein St. Paul hat gute Chancen auf den Titel. Sie liegt im Moment auf Platz drei, dicht gefolgt vom Schloss Töscheldorf (Patrick Wigoutschnig, Natascha Thaler, Thomas Zwittnig) in Althofen, dem Gasthof Raunig in Frauenstein (Birgit und Heimo Juritsch) sowie dem Braukeller Hirt (Cornelia Feuerstein und John Cuznar) in Micheldorf.

Christa und Franz Taumberger von „Der Zechnerin“ in Liebenfels liegen derzeit auf Platz zwei © Gebeneter

Es haben aber noch alle Wirtinnen und Wirte eine Chance auf den Sieg. Nominiert sind neben den oben genannten Spitzenreitern auch das „Wirtshaus Gelter“ in Goggerwenig, „Liegl am Hiegl“ in St. Georgen, das „Gasthaus Kollerwirt“ in Straßburg, das „Gasthaus Stromberger“ in Altenmarkt, der „Lindenwirt“ in Kappel am Krappfeld, der „Jägerwirt“ in Frauenstein,der „Gasthof Schattleitner“ in Brückl, der „Landgasthof Neugebauer“ in Lölling“, das „Gasthaus Zum Kramer“ in Pisweg, das „Gasthaus Raffelwirt“ in Deutsch-Griffen, der „Gasthof Sonnenhof“, das „Hirter Bierstüberl“ und das Restaurant „Autohof“ in St. Veit sowie der Gasthof „Lippale“ in Liebenfels.

Nominiert wurden die Gastwirte von den Leserinnen und Lesern. Sie punkten mit regionalen und ausgefallenen Gerichten, gemütlicher Atmosphäre, Gastfreundlichkeit oder schönen Festen. Ist Ihre Lieblingswirtin/Ihr Lieblingswirt oder Ihr Lieblingslokal dabei? Dann stimmen Sie jetzt unter www.kleinezeitung.at/spitzenplatzktn ab. Bis 24. Juli kann man seine Stimme abgeben und somit seine Wertschätzung für die Gastronomie im Bezirk St. Veit zum Ausdruck bringen.

Jenes Gasthaus, das am Ende die meisten Stimmen für sich verbucht, bekommt als Heimspiel von der Kleinen Zeitung ein großes Siegerfest gesponsert.