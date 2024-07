30 Jahre lang verköstigte Giovanni Platania die St. Veiterinnen und St. Veiter mit italienischen Spezialitäten, am 31. Mai 2024 war damit Schluss. Der gebürtige Italiener verabschiedete sich in den Ruhestand. „Ich hoffe trotzdem, dass sich noch jemand findet, der das Lokal weiterführt“, sagte er damals gegenüber der Kleinen Zeitung.

Aus „Cantina Toscana“ wird „Il Mulino Italy“

Sein Wunsch wurde erhört, denn Enikö Strava zieht mit ihrem „Il Mulino Italy“ von Ferlach in die Herzogstadt. Der Hauptgrund für den Umzug: das größere Lokal. „Ich habe es in Ferlach geliebt und wir hatten tolle Gäste, aber leider wurde es uns zu klein und ich war auf der Suche nach einem größeren Restaurant. Das habe ich nun Gott sei Dank in St. Veit gefunden“, erzählt die gebürtige Ungarin, die seit rund zehn Jahren in der Gastronomie tätig ist.

Zurzeit ist man mit dem Siedeln beschäftigt. Wann das „Il Mulino“ am Herzog-Bernhard-Platz 11 genau öffnen wird, kann Strava noch nicht sagen. Sie rechnet damit, dass es noch rund zwei Wochen dauern wird. „Es muss alles hergerichtet, dekoriert und geputzt werden. In den vergangenen 30 Jahren hat man hier alles beim Alten gelassen, daher ist schon noch einiges zu tun.“

Eine große Auswahl an Gerichten

Auch die beiden italienischen Köche – aus Apulien sowie Sizilien – werden Strava begleiten. Angeboten wird laut der Restaurantleiterin alles, was das Herz begehrt. „Pizza, Pasta, Fisch, Oktopus, Calamari, aber auch Steaks – bei uns gibt es die volle Bandbreite.“ Der Fokus liege aber natürlich auf klassisch italienischer Cuisine.

Aufgrund der größeren Geschäftsfläche ist man auch auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Wer Interesse hat, kann sich gerne unter der Nummer 0650-83 45 742 bei Strava melden.