1898 wurde die Kuttnig GmbH von Lorenz Kuttnig in St. Veit gegründet, pünktlich zum 125-Jahr-Jubiläum des Unternehmens kommt es erstmalig zur Expansion. Das neue Kaminofen-Studio in Villach wurde im September feierlich eröffnet. "Damit wir dem Bedarf im Raum Villach und Oberkärnten noch besser gerecht werden, haben wir den Entschluss gefasst, das Unternehmen zu erweitern", freut sich Geschäftsführer Karl Nussbaumer.

Qualität auf 200 Quadratmetern

Der neue Standort befindet sich in der Maria-Gailer-Straße 38 und umfasst eine Geschäftsfläche von 200 Quadratmetern. Die Kundinnen und Kunden sollen hier alles rund um die Themen behagliches Wohngefühl und komfortable Wärme erfahren. Neben der Ausstellungsfläche bietet das neue Kaminofen-Studio auch noch ein geräumiges Auslieferungs- und Zubehörlager.

Als Filialleiterin wird Hafnermeisterin Eva Steiner fungieren. Zusätzlich wurde die bestehende Mannschaft des Betriebes um ein Montage-Team erweitert.

Das Stammhaus in der Ossiacher Straße in St. Veit © (c) kk/Privat

Zweiter Standort war schon lange geplant

Bereits seit 30 Jahren spiele Inhaber Nussbaumer mit der Idee, in Villach einen Standort aufzubauen. Endgültige Initialzündung für die Entscheidung stelle die aktuelle Energiewende und die damit verbundene Nachfrage nach alternativen und autarken Heizsystemen dar, erklärt der Geschäftsführer: "Seit zwei Jahren ist das Interesse an Kaminöfen ungebrochen. Im Vorjahr waren wir ausverkauft. Für den diesjährigen Winter haben wir rechtzeitig für volle Lager gesorgt und sind nun in der Lage, die große Nachfrage unabhängig von den Lieferzeiten der Hersteller zu bedienen."

Kuttnigs Monteure seien bestens ausgebildet: "Wenn in einem Haushalt bereits ein von einem Rauchfangkehrer geprüfter Schornstein vorhanden ist, kann ein neuer Kaminofen binnen kurzer Zeit in Betrieb genommen werden", betont Nussbaumer.

Karl Nussbaumer leitet seit 2012 die Geschicke der Kuttnig GmbH © (c) kk/Privat

In Villach gibt es ein breites Sortiment

Der neue Standort werde sich mit modernen Kaminöfen von führenden europäischen Herstellern befassen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Nussbaumer legt großen Wert auf Ästhetik, Präsentation und eine angenehme Atmosphäre: "Ansprechend gestaltete Räume erleichtern die Entscheidung bei einer Neuanschaffung wesentlich."

Die modernen Kaminöfen sollen die lodernden Flammen durch ihre großen Sichtfenster stimmungsvoll in Szene setzen. Das Motto des Studios lautet daher passend: "Feuer im Haus".

Die Kuttnig GmbH ist ein Familienunternehmen in vierter Generation und beschäftigt aktuell über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben dem Ofenbau ist der Betrieb spezialisiert auf Badsanierung und Fliesenverlegung sowohl im Privatbereich, als auch im Rahmen von Großprojekten.