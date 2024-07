Der Gasthof Seitner ging im Ranking der Platzwahl 2024 als Sieger im Bezirk Feldkirchen hervor. Das Team des Traditions-Gasthofes konnte sich gegen neun Mitbewerber durchsetzen. „Wir haben mit großer Spannung diesen Wettbewerb verfolgt und waren überrascht und erfreut über unseren Sieg“, sagt Seitner-Chefin Christine Berger. Was die Beliebtheit ihres Hauses ausmache? Berger: „Ein schönes Ambiente, ein schön gedeckter Tisch, freundliches Service gepaart mit Köstlichkeiten aus unserer Küche. Das wird von unseren Gästen sehr geschätzt.“

Auch das regionale Essen mit saisonalen Schwerpunkten oder die Bodenständigkeit seien sicher Gründe gewesen. Man bietet Abholservice, variierende Mittagsmenüs und ebenso vegetarische wie vegane Speisen.

Kommunikationszone

Und: Das Team sei sehr engagiert. 25 Mitarbeitende gehören zum Gasthof, drei Lehrlinge werden aktuell ausgebildet. „Und auch Praktikanten sind bei uns willkommen“, sagt Berger. Ausdauer beweise man auch: Der Gasthof hat in drei Raumeinheiten rund 100 Sitzplätze. Mit einer Terrasse spreche man Gäste im Sommer gut an und die Theke biete sich als Kommunikationszone an. Man habe zudem immer wieder Vereine zu Gast.

Das Team sei man sehr stolz und freue sich über die Anerkennung seiner Leistungen. „Die Gäste freuen sich sehr mit uns und auf den Social-Media-Plattformen gibt es schon viele Gratulationen und Likes. Mithilfe des Zusammenspiels der guten Information über die Platzwahl und des Interesses der Gäste, aller Mitarbeiter und der Familie habe man die hohe Stimmenanzahl erreichen können.