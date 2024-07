Bœuf bourguignon, ungarische Gulaschsuppe oder Panaeng Curry – die Speisekarte liest sich wie eine kleine Reise um die Welt. Und genau das wollte Klaus Rauter damit auch erreichen. Er selbst lebte 38 Jahre lang in Asien, lernte viele Orte kennen und wurde auf den Malediven nach seiner Kochlehre weiter ausgebildet. Nun ist er seit einiger Zeit wieder zurück in seiner Heimat Feldkirchen und eröffnet am 5. Juli sein Café-Restaurant „Klein, aber fein“ im Wigo-Park.