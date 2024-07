Drachenfrucht mit Wassermelonen finden sich unter anderem als Eissorte im „Bella Vista Ristorante & Gelateria & Bar“ in Ossiach. Genießen kann man es samt Ausblick auf den See. „Wir bieten sehr exotische Eissorten an“, ist Engin Deniz stolz auf das kühle Angebot in seinem Lokal. In Rimini hat die Familie den Italienern auf die Finger geschaut und stellt nun selbstgemachtes italienisches Eis her. „Wir waren bei Festivals, man kann das Eismachen dort lernen“, erzählt Deniz, für den Gastronomie kein Neuland ist. In Villach gibt es bereits ein Lokal der Familie in der Innenstadt. Das Bella Vista entstand aus dem Wunsch heraus, ein weiteres Lokal aufzumachen, der Zufall half dann auch ein wenig mit, dass man in Ossiach fand, was gut zu den Erweiterungsplänen passte.

Nach einer viermonatigen Umbauphase konnte Deniz das Lokal vor Kurzem eröffnen. Den Betrieb hält der Zusammenhalt der Familie am Laufen. Von seiner Frau Semiha, die kocht, bis hin zu Denizs Brüdern, auch die Cousins, die Schwägerin und drei Mitarbeiter legen alle Hand an. „Es muss jeder alles können“, sagt Engin Deniz, der gebürtiger Villacher ist. Man bietet Speisen an, Pizza ist unter anderem zu haben, Kaffee gibt es ebenso wie andere Getränke, Burger werden ebenfalls angeboten. „Wir haben Smash Burger, die sind flacher und leichter zu essen“, sagt Deniz. Was auch dem Weiß von sommerlicher Kleidung zum Vorteil gereicht. Für das gemütliche Sommerfeeling gibt es auch Cocktails.

Gut aufgenommen

Engin Deniz führt nun das Lokal in Ossiach, sein Vater ist für den Standort in Villach zuständig. In Ossiach fühlt man sich sehr wohl. „Die Leute sind sehr freundlich hier“, sagt der junge Unternehmer, der auch begeistert ist von der Nähe zum See. „Wir haben so einen schönen Ausblick.“ Zu finden ist das „Bella Vista“ nahe beim Stift an der Adresse Ossiach 17, am Standort der ehemaligen „Dorfstub‘n“, die es seit 2010 gab. Deren Betreiber Stefan „Stipi“ Weger, auch Feuerwehrmann und Ersatzgemeinderat in Ossiach, verstarb leider vor etwas mehr als einem Jahr. Die Dorfstub‘n war ein beliebter Treffpunkt im Ort.