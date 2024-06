Das „Timeout Sportcafé“ in Bodensdorf am Ossiacher See ist ein beliebter Treffpunkt für die lokale Bevölkerung. Zur Faschingszeit hallt es dort „Rams Rams“ durch den Raum, derzeit sind die Fußballfans vor dem Fernseher versammelt. Dieser Sommer wird allerdings der letzte für die Wirtsleute Claudia und Manfred Zaminer, denn ihre Zeit im „Timeout“ ist nun tatsächlich abgelaufen.

„Wir ziehen weiter, um in Feldkirchen im Citycenter das dort ansässige Café neu zu eröffnen“, geben die beiden via Facebook bekannt. Auch der Name wird geändert: Ab August sind die beiden im „Café Zentral“ anzufinden.

Die „Sportcafé & Bar Timeout“ in Bodensdorf ist demnach zu haben: „Sollte jemand Interesse für das wirklich schöne Lokal direkt am Ossiacher See haben, kann man sich gerne bei uns melden“, informiert das Paar. Die Räumlichkeiten der Bar neben dem Tennisplatz sind zur Pacht bereits auf „willhaben“ inseriert und stehen ab Oktober zur Verfügung. Das Wirtspaar beendet die Saison im Sportcafé aber noch in gewohnter Manier mit seinen bekannten Grillabenden, die jeden Freitag im Juli stattfinden.