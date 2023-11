Es ist kaum vorstellbar, aber wahr: Vor vielen Jahren gab es in Feldkirchen eine belebte Nachtszene. Sogar junge Gäste aus Klagenfurt, Villach, St. Veit und Spittal sollen zum Feiern und Fortgehen in die Tiebelstadt gefahren sein. Sie war in den 70ern sozusagen der „Hotspot“ der Nachtschwärmer - ein Treffpunkt für Jugendliche mit einer Vielzahl an Lokalen, Bars und Discos.