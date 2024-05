Wer jetzt die Melodie von „Griechischer Wein“ in den Ohren hat, wenn er sich im Feldkirchner „FlyIn“ am Flugplatz zum Essen niederlässt – das kann passieren. Denn das Restaurant hat jetzt nach schwieriger Suche wieder neue Pächter. Vasileios Kostoulagiannis und seine Frau Eleni Panagiotidou (51) sind die neuen Pächter des Lokals. Seit fast 38 Jahren ist der 60-jährige Grieche, der aus Thessaloniki stammt, in der Gastronomie tätig. In Bad Hofgastein betrieb er fünf Jahre lang ein griechisches Lokal, im salzburgerischen Straßwalchen war er zuletzt mit einem Lokal, bis es ihn nach Feldkirchen verschlug. Von einem Bekannten erhielt er die Info, dass das Fly In zu pachten sei, erzählt Kostoulagiannis.