Nach dem Segelflug noch auf ein Getränk oder einen Snack ins Flugplatzrestaurant – das ist in Feldkirchen derzeit nicht möglich. Das Restaurant „FlyIn“ ist derzeit nämlich außer Betrieb, eine Pächterin oder ein Pächter werden gesucht. Interessant an dem Objekt: Es ist gratis. „Wir verlangen weder Pacht noch Miete, der Betreiber muss nur die Betriebskosten übernehmen“, sagt Peter Pertl, Obmann des Flugsportvereines Feldkirchen-Ossiacher See. Diese belaufen sich auf 400 Euro im Monat. Das Lokal ist fertig eingerichtet und bietet 65 Gästen im Lokal und 60 Gästen im Gastgarten Platz.