Daniela Golautschnig hatte ihren fixen Job im DM-Friseursalon in Feldkirchen, den sie leitete. Dessen Schließung brachte nach dem ersten Schock nun den Wechsel in die Selbstständigkeit. „Ich habe immer wieder über Selbstständigkeit nachgedacht, aber mich nicht getraut. Jetzt ist es mir leicht von der Hand gegangen“, erzählt die 38-Jährige. Die Mutter eines 12-jährigen Mädchens eröffnete nun vor einigen Tagen ihren eigenen Salon in Feldkirchen und verwandelte damit zugleich den ehemaligen Schauraum des Installateurbetriebes Rauter: An der Adresse Gurktaler Straße 4 findet sich jetzt unter dem Namen „DG Haardesign“ das neue Geschäft.

Dankbar ist Golautschnig für die Arbeit, die seitens des Unternehmens Rauter geleistet wurde: „Es wurde alles umgebaut, es ist so schön und ich habe sogar eine kleine Wellnessoase im Geschäft“, freut sich die Jungunternehmerin: Aus einem Glaseinbau mitten in der Lokalität schuf man einen vom Rest der Räumlichkeiten abgetrennten Waschplatz, wo sich Kundinnen und Kunden gut entspannen können.

Freude an der Arbeit

Daniela Golautschnig kümmert sich gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Julia Samuena Thalhammer um Damen wie auch Herren und Kinder. „Es ist schön, wenn man jemandem mit Haarschnitt oder Make-up eine Freude machen kann“, sagt Golautschnig über ihren Beruf. „Ich war mit 19 Jahren ausgelernt und ich gehe immer noch jeden Tag mit Freude in die Arbeit.“

Vom klassischen Waschen, Schneiden, Föhnen bis hin zum Brautpackage samt Probefrisur und Probe-Make-up bietet die Unternehmerin ihren Kunden individuelle Betreuung an. „Wir nehmen uns viel Zeit dafür“, sagt Golautschnig, die auch sehr glücklich darüber ist, dass sie mit ihrer Mitarbeiterin zugleich auch ihren Lehrling von ihrer ehemaligen Arbeitsstelle mit ins neue Geschäft nehmen konnte. „Ich habe sie ausgebildet und sie ist mit mir mitgegangen.“

Die Öffnungszeiten des Salons: Montag ist geöffnet, dafür ist am Mittwoch geschlossen. Montag und Dienstag ist von 8 bis 16 Uhr geöffnet, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Samstag von 7 bis 13 Uhr.