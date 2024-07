„Bei uns kann man sich wirklich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen“, beschreibt Kathrin Spitaler das Konzept ihres Kosmetikstudios. Sie hat sich nach Abschluss ihrer Lehre zur Fußpflegerin, Kosmetikerin und Masseurin selbstständig gemacht und freut sich, jetzt bald ihre Dienste im eigenen Salon anbieten zu können. Ihre Leistungen umfassen Fußpflege, Maniküre, Haarentfernung sowie kosmetische Leistungen wie Wimpern und Augenbrauen färben. Außerdem darf sie durch eine Zusatzausbildung auch diabetische Füße behandeln, die oft spezielle Techniken benötigen.

Den Friseursalon im Obergeschoss des Gebäudes namens “Twenty2” eröffnet Martin Greier. „Wir verstehen uns super und können uns durch die räumliche Nähe auch gut unterstützen. Außerdem ist es für unsere Kunden total entspannt, wenn sie unsere beiden Dienste zum Beispiel bei Hochzeiten oder Ähnlichem in Anspruch nehmen wollen“, freut sich die Unternehmerin. Abgerechnet wird dabei allerdings getrennt, da es zwei getrennte Betriebe sind. Die Entscheidung der beiden, den ehemaligen Goldblick in zwei neue Geschäftsstellen umzuwandeln, fiel recht schnell. „Ich habe Martin so Mitte Mai gefragt, ob er sich das vorstellen könnte und kurz darauf haben wir auch schon mit dem Umbau begonnen“, erinnert sich die Feldkirchnerin.

Wer sich jetzt schon einen Termin beim neuen Beauty-Allrounder am Bambergplatz sichern möchte, muss schnell sein. „Man kann jetzt bereits telefonisch reservieren“, so die Geschäftsfrau. Ab dem 8. Juli hat das Studio „Ollahond“ dann immer dienstags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag bleiben die Pforten des ehemaligen Goldblicks ganz geschlossen, da ist Spitaler mit ihrer mobilen Fußpflege unterwegs. Am Samstag wird nur nach Vereinbarung geöffnet. So langsam fiebert die Kosmetikerin dem Eröffnungstag ziemlich entgegen. „Ich kann es kaum erwarten, alle meine bisherigen Stammkunden und hoffentlich auch viele neue Gesichter in meinem eigenen Studio verwöhnen zu dürfen!“