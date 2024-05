1954 wurde von der Familie Thaler die Trafik in Glandorf eröffnet. Jahre später wurde sie von Hubert Fritz geführt, der im Jahr 2018 unerwartet verstorben ist. Drauf hat Judith Schuhmeier die Trafik in Glandorf übernommen. Nun ist man in den ehemaligen Gastronomiebetrieb „Glandorfstüberl“ umgezogen. „Unser neues Geschäftslokal ist 14 Quadratmeter größer. Früher hatten wir 30, jetzt haben wir 44 Quadratmeter. Endlich haben wir eine zweite Kassenstelle und können die Kunden schneller bedienen. Ebenso gibt es vor dem Geschäft mehrere Parkplätze. Daher haben wir uns entschieden, hierherzuziehen“, erklärt Schuhmeier. Schneller, heller, freundlicher und größer lautet die Devise in den neuen Räumlichkeiten.

Schuhmeier ist eigentlich aus dem Lavanttal. „Ich hatte 2018 ein Geschäft in Völkermarkt in Aussicht, daraus ist dann leider doch nichts geworden. Als 2018 Hubert Fritz unerwartet verstorben ist, wurde ich gefragt, ob ich die Trafik übernehmen möchte. Diese Chance hab ich dann genutzt“, erklärt die 48-Jährige. Fünf Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Wünsche der Kundinnen und Kunden.

Im Jänner traf man die Entscheidung, ein Haus weiterzuziehen. „In den letzten Tagen wurde die Ware übersiedelt und heute, am Freitag, konnten wir aufsperren. Ein paar Möbel kommen erst in den nächsten Tagen, aber das ist egal“, erklärt die zweifache Mutter. „Für den Umbau haben wir nur regionale Betriebe genutzt. Die Malerei, die Installationsfirma, der Tischler, alle kommen aus der Region“, betont Schuhmeier. Über den ehemaligen Gastgarten des Glandorfstüberls betritt man das neue Geschäft. Die Öffnungszeiten sind gleichgeblieben.