„Ruhe sanft“ – das schien das Motto in der Gemeinde Deutsch-Griffen am gestrigen Montag zu sein. Die 840-Seelen-Kommune ist eine der kleinsten Gemeinden in Mittelkärnten. Nicht oft gerät man hier in den Fokus der Öffentlichkeit, aber wenn, dann geht es hauptsächlich um ein Thema: die Verbundenheit der Deutsch-Griffner Bevölkerung mit der FPÖ. Mit 61,39 Prozent fuhr die von Herbert Kickl geführte Partei in Deutsch-Griffen kärntenweit das zweitbeste Ergebnis ein – nur knapp geschlagen von der Gemeinde Stall im Bezirk Spittal (62,82 Prozent).