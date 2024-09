Gemeinde von Ex-Nationalrat Köchl fuhr die größten SPÖ-Verluste im Bezirk ein

Im Bezirk St. Veit gab es für die SPÖ die größten Verluste in der Gemeinde Liebenfels, in der Ex-Nationalrat Klaus Köchl Bürgermeister ist. Stärkster FPÖ-Zugewinn in Brückl.