Am Samstag, 28. September, beginnt der 661. St. Veiter Wiesenmarkt – und am Sonntag werden die Bürgerinnen und Bürger in Österreich zum Wählen eines neuen Nationalrats aufgefordert. Für viele ist am Wochenende Feiern die Devise. Für Wahlleiter Ernst Wölkart (49), den amtlichen Wahlschreiber Fritz Orasch (60) und ein Team aus weiteren sechs Personen ist der Wahlsonntag aber mit Arbeit verbunden, denn sie haben Urnendienst im Wahlsprengel neun. Das Wahllokal befindet sich nämlich im Fröbelkindergarten, direkt neben dem Marktgelände. „Zuerst war das Wahllokal in der Bezirkshauptmannschaft in der Marktstraße. Seit 2021 befinden wir uns im Kindergarten“, erklärt Wölkart.