Es ist angerichtet! In wenigen Tagen, am 28. September, wird der St. Veiter Wiesenmarkt mit einem großen Umzug eröffnet, die ersten Gastro-Hütten und Zelte stehen bereits, viele Schausteller sind mit ihren Fahrgeschäften im Anflug auf das Rennbahngelände. Einige Geheimnisse rund um die 661. Wiesn in der Herzogstadt sind bereits gelüftet. Wiesn-Gastronom Ernst Motschilnig versäumt den heurigen Markt, weil er sich zu spät angemeldet hat.

Der Steirerhof hat einen neuen Standort am Markt, das große Zelt wird heuer nämlich von Wimitz Bräu betrieben. Im Oktober des Vorjahres hat sich das „Kulinarium“ von der Region St. Veit verabschiedet und das Landgasthaus Pappitsch in Klagenfurt übernommen . Am Wiesenmarkt 2023 wurde der Abschied vom „zum Spotzl by Kulinarium“ gefeiert. Den Standort am Wiesenmarkt übernimmt nun das Wirtepaar Markus und Karina Buchegger vom Steirerhof. Der Platz befindet sich direkt neben der Hütte vom Gasthof Sonnhof.

Der St. Veiter Kürschnermeister Philipp Subosits, seines Zeichens auch ÖVP-Stadtrat in der Herzogstadt, ist nach dem unerwarteten Ableben von Günter Liegl neuer Organisator der Wirtschaftsmesse in der Blumenhalle.

Bei einer Pressekonferenz der Stadtgemeinde St. Veit am Dienstagvormittag wurden weitere Neuerungen verkündet. Was die Wiesn-Besucher natürlich immer brennend interessiert: Welches neue Gerät wird den Vergnügungspark bereichern? Darauf gibt es jetzt eine Antwort. „Wir haben heuer den Skyflyer und den Disco Loco, der schon vor zwei Jahren am Gelände war“, sagt Vizebürgermeisterin und Marktreferentin Silvia Radaelli (SPÖ).

Der Skyflyer wird heuer am Wiesenmarkt vertreten sein © Screenshot

Der Eröffnungsumzug am 28. September wird von 1750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestaltet, mehr als 60 Gruppen werden vertreten sein. Angemeldet haben sich sieben Musikkapellen und 17 Landjugendgruppen aus dem Bezirk St. Veit. Der Umzug führt heuer zum zweiten Mal über den Hauptplatz, wo auch die offizielle Eröffnung des Marktes stattfinden wird.