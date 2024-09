Die Zeichen in St. Veit stehen auf Wiesenmarkt. Deshalb ist die Stadt mittlerweile auch festlich herausgeputzt, für die Aufstellung der Freyung am 14. September soll schließlich alles strahlen und glänzen. Auch die Beflaggung ist mittlerweile abgeschlossen, in der ganzen Innenstadt hängen die St. Veiter Fahnen.

„Martin Kulmer, hackl wos“

Und eine davon, sie hängt am Hauptplatz, hat sich eine bislang unbekannte Person ausgesucht, um sie zu verunstalten. Am Donnerstag trug die Fahne nämlich plötzlich die Aufschrift: „Martin Kulmer, hackl wos.“ Es soll laut Auskunft von Ohrenzeugen auch zu verbalen Attacken aus dem Haus, an dem die Fahne hing, auf den St. Veiter Bürgermeister gekommen sein.

Die Fahne wurde mittlerweile entfernt © KK

Dies führte schließlich auch zu einem Polizeieinsatz. „Die Exekutive hat laut unserem Wissensstand Anzeige gegen Unbekannt erstattet“, sagt Karin Schweighofer, Pressesprecherin der Stadtgemeinde. Die verunstaltete Fahne wurde von der Stadt entfernt, „an diesem Haus wird auch keine mehr angebracht“, so Schweighofer.

Ob es weitere rechtliche Schritte von Seiten der Stadtgemeinde geben wird, das steht noch nicht fest.