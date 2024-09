In 21 Tagen beginnt der 661. St. Veiter Wiesenmarkt. Am Rennbahngelände wird schon seit einer Woche gehämmert, gebohrt und aufgebaut. Neues Jahr und neue Konzepte? Das trifft auf einige Wiesenmarkt-Gaststätten zu. Zwar setzt man im Großen und Ganzen auf das Altbewährte. Einige Änderungen gibt es aber.

Heribert Weiss und sein Team vom „House of Grill“ bauen schon seit einer Woche ihre Hütte auf. „In unserer Hütte soll es heuer aussehen, wie in einem Steakhouse. Die Biergarnituren kommen weg. Wir haben selbstgebaute Bänke, eine Bestuhlung und wir verwenden Tischtücher. Die Wände werden mit Lärmschutz verkleidet und wir hängen große handgelötete Alubilder auf. Die Beleuchtung innen wird erneuert. Eine Theke im Innenbereich kommt weg und hier kommen weitere Tische hin. Wir werden innen Platz für rund 150 Personen haben. Die Dachterrasse war im vergangenen Jahr ein echter Hit. Daran werden wir nichts ändern“, betont Weiss. Was dem Grillprofi besonders auffällt: „Es gibt schon viele Reservierungen, vor allem für das Wochenende.“ Ein Team, bestehend aus 24 Personen, wird sich um die Gäste kümmern. „Fürs Wochenende haben wir genug helfende Hände. Aber wenn jemand unter der Woche noch helfen möchte, kann er sich gerne melden.“

Wieder mit Mittagsmenü

Bei Konrad Pfandl wird in diesem Jahr wieder das Mittagsmenü eingeführt. „Dass die Firmen auf die Wiesn Mittagessen gehen, ist nicht mehr der Fall. Aber heuer gibt es trotzdem wieder die Mittagsmenüs. Ebenso findet man auf der Karte eine Cuvée von Taggenbrunn. Am Dienstag wird es Livemusik mit ‚Die Tiger‘ geben. Und am Kindertag wird es für die Kinder der konsumierenden Gäste gratis ein ‚Dreh und Drink‘ geben, solange der Vorrat reicht“, erzählt Pfandl. 21 Personen hat Pfandl heuer im Team. „Wir sind zum Glück schon voll.“ Platz gibt es für 380 Gäste. „Es muss heuer nur der Wettergott mitspielen.“

Konrad Pfandl serviert heuer neben der Bratwurst auch ein Mittagsmenü © Traussnig

„Mosers Almhütte“

Am Montag, 9. September, wird „Mosers Almhütte“ aufgebaut. „Bei uns werden heuer vier DJs für die Hüttengaudi sorgen. Wir haben heuer an eine Schlechtwetteralternative gedacht und werden einen Teil der Terrasse überdachen. Das Team besteht aus 15 Personen“, erklärt Peter Moser. Im nächsten Wiesenmarktjahr würde Moser seinen Standplatz gern etwas vergrößern. Das Gasthaus in Guttaring bleibt während des Wiesenmarktes geschlossen. „Wir haben heuer auch echt coole Gadgets für die Gäste und man findet auch Specialdrinks auf der Karte.“

In der Almhütte von Peter und Susanne Moser sorgen vier DJs für Hüttengaudi © Gert Köstinger

Die Kadöllawirtin setzt auf Altbewährtes. „Bei uns ist alles wie in den Vorjahren. Unsere Hütte steht schon. Vier Personen haben sich um den Aufbau gekümmert“, erklärt Sabrina Pappler. Papplers Team besteht aus neun Personen.

Beim Kadöllawirt setzt man auf Altbewährtes © Wilfried Gebeneter

Heuer neu am Wiesenmarkt anzutreffen ist die Familie Schöffmann, seit mehr als zehn Jahren die Betreiber vom Burgrestaurant auf der Burg Hochosterwitz und heuer Pächter des Stiftsbades am Längsee, sie wird das Hirter Festzelt übernehmen. „Ja, das stimmt. Das Konzept entsteht erst und wir können noch nichts dazu sagen“, erklärte Clemens Schöffmann auf Anfrage.