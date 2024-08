Dirndl und Lederne haben in Kärnten wieder Hochsaison. Schon beim Villacher Kirchtag war Jung und Alt in Tracht gekleidet, am Wochenende nutzen viele beim Bleiburger Wiesenmarkt wieder die Gelegenheit, ihre zünftigen Festtagsgewänder zu tragen. Und laut einer aktuellen Umfrage trägt niemand in Österreich so gerne Tracht wie die Kärntnerinnen und Kärntner. So traditionell diese Kleidung auch aussehen mag, richtig in Mode gekommen sind Lederhosen und Sommerdirndl aus leichten Stoffen erst in den vergangenen Jahren. Und was heute auch oft in Vergessenheit geraten ist: Auf vielen Trachten, vor allem bei jenen der Frauen, findet man versteckte Botschaften.