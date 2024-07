Der Villacher Kirchtag, der St. Veiter Wiesen-Markt und der Bleiburger Wiesen-Markt finden bald statt.

Das sind die größten Brauchtums-Feste in Kärnten.

Damit die Gäste sicher zu den Festen und wieder nach Hause kommen, stellen die ÖBB mehr Züge zur Verfügung.

Die ÖBB sind die Österreichischen Bundes-Bahnen.

Die Gäste können den ganzen Tag mit den Zügen zu den Veranstaltungen fahren.

Die Züge fahren bis 1 Stunde, nachdem die Veranstaltungen aus sind.

So können die Gäste auch gut wieder mit dem Zug nach Hause fahren.

Besucher wurden gezählt

Es wurde geschaut wie viele Gäste zu den Festen kommen.

Dabei haben die Veranstalter der Feste geholfen.

Dann wurden die Angebote von den ÖBB angepasst.

Heuer fahren zum 1. Mal so viele Züge zu den Veranstaltungen.

Das sagen die ÖBB.

Das Land Kärnten und die Gemeinden haben Geld gegeben, damit die Züge öfter fahren können.

Der Preis für die Kunden bleibt gleich.

Das sagt Reinhard Wallner.

Wallner ist der Regional-Manager vom ÖBB Personen-Verkehr Kärnten.

Ein Regional-Manager (gesprochen: Regional-Menetscher) ist der Leiter von einem bestimmten Gebiet.

So fahren die Züge zu den Festen

Der 79. Villacher Kirchtag ist von 28.7. bis 4.8.2024.

Die S1 fährt von Montag bis Freitag alle 30 Minuten zwischen Spittal und Klagenfurt.

Die S1 fährt am Samstag und Sonntag 1 Mal in der Stunde von 6:00 Uhr bis 3:00 Uhr am nächsten Tag.

Die S2 fährt 1 Mal in der Stunde zwischen Villach und Feldkirchen.

Die S4 fährt 1 Mal in der Stunde zwischen Villach und Hermagor.

Die S5 fährt 1 Mal in der Stunde zwischen Villach und Rosenbach.

Die S2, die S4 und die S5 fahren von 6:00 Uhr bis 2:00 Uhr am nächsten Tag.

Der 631. Bleiburger Wiesen-Markt ist von 30.8. bis 2.9.2024.

Die S3 fährt 1 Mal in der Stunde zwischen Klagenfurt und Wolfsberg.

Die S3 fährt von 6:00 Uhr bis 2:00 Uhr am nächsten Tag.

Der 661. St. Veiter Wiesen-Markt ist von 28.9. bis 7.10.2024.

Die S2 fährt von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr alle 2 Stunden zwischen Feldkirchen und St. Veit.

Die S2 fährt von 21:00 Uhr bis 3:00 Uhr 1 Mal in der Stunde zwischen Feldkirchen und St. Veit.

Die S1 fährt von 6:00 Uhr bis 3:00 Uhr 1 Mal in der Stunde zwischen St. Veit und Friesach.

Die S1 fährt von Montag bis Freitag alle 30 Minuten zwischen St. Veit und Klagenfurt.

Die S1 fährt am Samstag und Sonntag 1 Mal in der Stunde von 6:00 Uhr bis 3:00 Uhr am nächsten Tag.

Politiker freuen sich über das Angebot

Silvia Radaelli freut sich, dass es für den St. Veiter Wiesen-Markt Sonder-Züge gibt.

Radaelli ist die Vize-Bürgermeisterin von St. Veit.

Radaelli ist auch Markt-Referentin und für den St. Veiter Wiesen-Markt zuständig.

Wenn Menschen öfter mit dem Zug fahren, gibt es weniger Verkehr.

Es ist auch sicherer auf den Straßen.

Radaelli bedankt sich bei allen, die das möglich machen.

Jedes Jahr besuchen viele Menschen den Villacher Kirchtag.

Das sagt Pierre Bechler.

Bechler ist der Geschäfts-Führer vom Stadt-Marketing Villach.

Die öffentlichen Verkehrs-Mittel haben viele Vorteile.

Öffentlichen Verkehrs-Mittel sind bequem und gut für die Umwelt.

Stefan Visotschnig hofft, dass heuer mehr Besucher zum Bleiburger Wiesen-Markt kommen.

Visotschnig ist der Bürger-Meister der Stadt Bleiburg.

Durch die Eröffnung der Koralm-Bahn fahren die Züge heuer direkt nach Bleiburg.