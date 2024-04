Am Montag tagte der Gemeinderat in St. Georgen am Längsee. Hellhörig wurden die Besucherinnen und Besucher, als die FPÖ einen Antrag stellte, dass der Punkt 3a unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen werden sollte. Doch dieser Antrag wurde mit sieben zu 16 Stimmen abgelehnt.