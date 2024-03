An der Revitalisierung statt einem Neubau des Strandbades Längsee hielten Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ) und sein Team in St. Georgen am Längsee seit einigen Jahren fest – in einer Achse mit der ÖVP. Nun geht es an die Umsetzung des Vorhabens. Baustart war bereits. Gerade werden Abrissarbeiten erledigt. Die Gebäudesubstanz eignete sich dafür, bestehende Gebäude zu erhalten, und die Infrastruktur in diesen zu verändern. Man saniert nun und kombiniert das mit einer modernen Architektur. Dringend nötige Tiefbauarbeiten an alten und deshalb schadhaften Wasserleitungen sowie an der Kanalinfrastruktur werden im Rahmen des Revitalisierungsprojektes ebenfalls gemacht. Das geht Hand in Hand mit der Gestaltung eines neuen Vorplatzes. „Der Zugangsbereich wird überdacht und unter anderem mit Sitzbänken ausgestattet“, erklärt Helmut Rainer-Marinello, Geschäftsführer von „Kollitsch Architektur & Technik“ der Klagenfurter Kollitsch Gruppe. Unter seiner Verantwortung wurde das neue Bad geplant. Im Vorbereich beginnt auch bereits die Barrierefreiheit, die sich durch die Anlage ziehen wird. „Wir haben zwei Jahre daran geplant“, sagt Rainer-Marinello über das Revitalisierungsvorhaben.