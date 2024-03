Der Sprung in den kühlen See ist im Sommer eine angenehme Erfrischung. Der Längsee bringt viele Touristen nach St. Georgen, er ist gemeinsam mit der Burg Hochosterwitz der Wirtschaftsmotor der Gemeinde. Und dennoch wurde das Strandbad viele Jahre lang im Regen stehen gelassen. Seit mehr als acht Jahren wird über einen Neubau der in die Jahre gekommenen Anlage diskutiert. Im April 2022 fiel dann die Entscheidung: Das Strandbad wird nicht neu gebaut, sondern saniert.