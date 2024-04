Es waren große Pläne in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Man wollte einen Nahversorger mit direktem Blick auf die Burg Hochosterwitz bauen, auf einem Grundstück beim Kreisverkehr in Launsdorf an der Seeberg Straße. Auch eine Gastronomie, ein Dienstleistungszentrum und der Sportplatz hätten dort angesiedelt werden sollen. Hätten – denn das Land erstellte für das Projekt einen Masterplan.