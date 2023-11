Die Diskussionen rund um das Strandbad am Längsee in St. Georgen gibt es schon einige Jahre. 2022 war ein geplanter Neubau dann vom Tisch und die Gemeinde strebte eine umfangreiche Sanierung an. Im März 2023 gab es dafür grünes Licht vom Gemeinderat. Damals wusste man nur noch nicht, wie viel das ganze Projekt kosten würde. Die Summe wurden nun ermittelt und am Dienstag dem Gemeinderat präsentiert. 1.693.000 Euro soll das Vorhaben kosten.