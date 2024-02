90 Prozent Reduktion bei den CO₂-Emissionen in der Stadt St. Veit. Das ist das Ziel des Projektes „Klimafit 2040“, das in St. Veit bereits am Laufen ist. Erreichen will man es auf Basis einer guten Startposition, mit positiven Anreizen zum Tun und der Einbindung so vieler Mitspielender wie möglich aus allen Bereichen der Stadt. Mit der Teilnahme an einer Ausschreibung für das Projekt „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“ begann alles. Die Ausschreibung kam über den Klima- und Energiefonds des Klimaschutzministeriums. St. Veit gewann sie in der Kategorie der Kleinstädte. In Kärnten sind noch Klagenfurt und Villach mit dabei. Ziel des Projektes ist das Erreichen der Vorgaben der Klimakonferenz in Paris 2015: Die Erderwärmung in einem für die Menschheit noch sicheren Rahmen zu halten. Die Erhöhung der Durchschnittstemperatur muss unter zwei Grad Celsius bleiben.