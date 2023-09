Am 14. Dezember 2025 soll es so weit sein: Die Koralmstrecke wird in den offiziellen ÖBB-Zugfahrplan aufgenommen, sich dadurch die Fahrzeit etwa zwischen Graz und Klagenfurt im schnellsten Fall auf 44 Minuten reduzieren. Das Murtal fürchtet, wie berichtet, dadurch auf das Abstellgleis zu gelangen. Sah doch der Erstentwurf des neuen Fahrplans keine direkten (nach Wien) und schnellen (Railjet oder Intercity) Verbindungen mehr für die Region vor.