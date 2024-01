Ein zweiter Spar-express-Tankstellenshop hat dieser Tage in St. Veit an der Glan eröffnet und lädt auf 80 Quadratmetern Verkaufsfläche zum Lebensmitteleinkauf oder zur Kaffeepause ein. „Coffee to go, täglich ofenfrisches Gebäck, eine Auswahl an Snacks und belegten Broten und vor allem die Supermarkt-Preisgarantie werden unsere Kundinnen und Kunden begeistern“, ist sich Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol, sicher.



Der neue Spar-express-Tankstellenshop liegt an der Friesacher Straße gegenüber vom Bahnhof und bietet extralange Öffnungszeiten. So können Kundinnen und Kunden von Montag bis Sonntag in der Zeit von 5 bis 22 Uhr einkaufen. Paul Bacher versichert zudem: „Die Produkte sind im Tankstellenshop genauso günstig wie im Spar-Supermarkt.“

Jürgen Gerger wird den Shop mit seinem Team betreuen. Es ist bereits der zehnte Spar express in Kärnten.